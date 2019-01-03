Kayakçılar il birinciliğine hazırlanıyor

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş lisanslı ve alt yapıda bulunan 50 öğrencisi ile Kayseri birinciliğine hazırlanıyor. Spor A.Ş. bünyesindeki kayakçılar antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp...

Kayakçılar il birinciliğine hazırlanıyor

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş lisanslı ve alt yapıda bulunan 50 öğrencisi ile Kayseri birinciliğine hazırlanıyor.

Spor A.Ş. bünyesindeki kayakçılar antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp sporcuları 7-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan  "Kayseri İl Birinciliği"  yarışmalarına; slalom, büyük slalom ve kapı antrenmanlarıyla hazırlanıyor. Kayak kulübü antrenmanlarını ziyaret ederek sporcularla görüşen Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sporculara yeni sezonda başarılar dileyerek; “Şehrimizde düzenlenecek olan il birinciliği yarışmasına katılacak olan sporcularımızın kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerini biliyoruz. Geleceğin sporcularının yetişmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak azami gayret gösteriyoruz” dedi.

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