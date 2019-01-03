Kayakçılar il birinciliğine hazırlanıyor

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş lisanslı ve alt yapıda bulunan 50 öğrencisi ile Kayseri birinciliğine hazırlanıyor.

Spor A.Ş. bünyesindeki kayakçılar antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp sporcuları 7-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan "Kayseri İl Birinciliği" yarışmalarına; slalom, büyük slalom ve kapı antrenmanlarıyla hazırlanıyor. Kayak kulübü antrenmanlarını ziyaret ederek sporcularla görüşen Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sporculara yeni sezonda başarılar dileyerek; “Şehrimizde düzenlenecek olan il birinciliği yarışmasına katılacak olan sporcularımızın kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerini biliyoruz. Geleceğin sporcularının yetişmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak azami gayret gösteriyoruz” dedi.

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