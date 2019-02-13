Kaya’dan caz şöleni

BURSA’da, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nde sahne alan Çağıl Kaya, müzikseverlere caz ziyafeti yaşattı.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nde cazın sevilen isimlerinden Çağıl Kaya sahneye çıktı. Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilen konsere caz tutkunları büyük ilgi gösterdi. Cazın dikkat çeken isimlerinden olan Kaya, konserde teatral öğelere ve ses doğaçlamalarına da yer verdi. Kaya’ya piyanoda Ercüment Orkut, gitarda Eylül Biçer, saksafonda Tamer Temel, kontrbasta Volkan Topakoğlu ve davulda Berke Özgümüş eşlik etti. Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Berna Hacer Bilici, Kaya’ya çiçek verip performansından dolayı kutladı.

Kaya da Caz Tatili’ni düzenleyen Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Kaya ve müzisyenler konser sonunda dinleyiciler için albümlerini imzaladı.

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