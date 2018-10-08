'Kavramsal çeşitlilik' sergisi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) ev sahipliğinde 'Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı' kapsamında 'Kavramsal Çeşitlik' adıyla seramik sergisi açıldı.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Fuayesi'ndeki mezuniyet projelerinin yer aldığı serginin açılışını GSF Seramik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Kemal Tizgöl yaptı, seramik, heykel, geleneksel, resim, müzik bölümlerinin başkanları, öğretim üyesi ve görevlileri, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

GSF Seramik Bölümü ile Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği'nin (SSEDD) organizasyonuyla açılan sergiye Aykut Alp Gürel, Ayşe Balyemez, Ayşe Güler, Birsen Ünlütürk, Ece Kanışkan, Emre Can, Gözde Yaldızciyan, Halil İbrahim Çakır, Kadir Ertürk, Melike Nükte, Nihal Gül Yasa, Nurtaç Çakar, Oğuzhan Yalçıner, Özge Tan, Özge Yağcı, Sanver Özgüven, Sinem Arslan, Şirin Koçak Özeskici ve Zeynep Arslan Zümre eserleriyle katıldı.

Doç. Kemal Tizgöl, sergiye eserleriyle destek veren sanatçılara 'Katılım Belgesi' verdi. Sergide, 25 seramik çalışması eser yer alıyor.

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