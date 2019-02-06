Katip adayları F klavye kursunda eğitimde

Mehmet Can PEÇE/RİZE,()-RİZE’de katiplik sınavına hazırlanan kursiyerler, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan F klavye kursunda eğitim alıyorlar.

Kentte katiplik sınavında, 3 dakikada 120 kelimeyi yazmak için birbirleriyle yarışacak olan adaylar, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan F klavye kurslarında eğitim görüyor. Kursiyerlerden Enis Enisoğlu, "Çalıştığım işyerinde Q klavye kullanıyordum. Kâtiplik sınavlarına girmeye karar verdikten sonra, Türkçe karakterlerin Q klavyede daha zor yazıldığını fark ettim. Bende F klavye kursuna gitmeye karar verdim" dedi.

Kurs gören Hasan Karayiğit ise "KPSS’den aldığım puan ile kâtip olabileceğimi gördüm. F klavye kursuna kâtiplik için başvurdum. Önceden Q klavyeyi 2 parmakla yazıyordum. Şimdi çok hızlı on parmak kullanabiliyorum. Bence her Türk gencinin F klavye kullanmalı" diye konuştu.

Daha önce bilgisayarlarla pek ilgilenmeyen Mehtap Kazancı da, F klavyenin daha hızlı ve pratik olduğunu ifade ederek, aldığı kurs eğitimleriyle F klavyede kendisini geliştirdiğini söyledi.