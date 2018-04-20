KATİD'den satış teknikleri

SAMSUN,() - KARADENİZ Turistik İşletmeciler Derneğinin (KATİD) organize ettiği ve Venta Professional Eğitim Danışmanlığın desteği ile North Point Hotelde gerçekleştirilen eğitimde satış teknikleri farklı bir bakışla işlendi.

Bu sene ulusal anlamda lider eğitim firmalar ve eğitmenlerle gerçekleştirdiği, çalışmaların 4. programının konusu satış teknikleri oldu. Samsun ve çevre illerden gelen 40'a yakın otel yöneticileri ve satış elemanlarının katılımıyla “Satışın ipliğini pazara çıkartıyoruz” mottosu ile gerçekleşen eğitim programı hakkında konuşan KATİD Başkanı Murat Toktaş, ”Her şeyi devletten ve yerelden beklemek haksızlık olur. Bizler STK olarak taşın altına elimizi koymalıyız. Bölgedeki otelcilerin çatı örgütü olan KATİD üzerine düşeni yerine getirmeye çalışıyor. Sadece bu sen 4 ayda 4 eğitim programı ile ihtiyacımız olan konularda tesislerin eksikliklerini sektörde lider firmalardan aldığımız eğitimlerle kapatmaya çalışıyoruz. Bu günkü organizasyona destekleri için Venta Professional Eğitim Danışmanlığa teşekkür ederim” dedi.

Eğitimler Venta Professional Eğitim Danışmanlık kurucusu Eğitmen/Danışman Esra Baş ve Yazar/Eğitmen İlker Taner Uzun tarafından verildi. Esra Baş, "Farklı destinasyonlarda çalışmalar yapmak her zaman keyif vermiştir. Samsunda da çok güzel bir katılımla karşılaşmak bizi mutlu etti. Eğitime gelenlerin istekli oluşu keyifli bir programın geçmesine neden oldu. Bizde Venta Professional Eğitim Danışmanlık olarak sadece büyükşehirlerde değil Anadolu’nun birçok şehrinde verdiğimiz eğitimlerle sektörlerin yanında oluyoruz" diye konuştu.

Grand Sheraton Hotel Genel Müdürü Savaş Türkay ise, ”En büyük sorunumuz donanımlı personel. Tesislerimizin fiziki olarak hiçbir eksiği olmamasına karşılık donanımlı personel konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu tarz eğitim çalışmaları personelin motivasyonunu arttırdığı gibi sektöre yatkınlığınıda artırmaktadır" dedi.

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