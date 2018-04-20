KATİD'den eğitim çalışması

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - KARADENİZ Turistik İşletmeciler Derneği'nin (KATİD) organize ettiği ve bir danışmanlık firmasının da desteği ile 'Satışın ipliğini pazara çıkartıyoruz' konulu eğitim düzenlendi.

KATİD tarafından organize edilen ve bir danışmanlık firmasının da desteği ile North Point Hotel’de ‘Satışın ipliğini pazara çıkartıyoruz’ konulu eğitim düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen eğitim çalışmalarının konusu satış teknikleri oldu. Eğitime KATİD Başkanı Murat Toktaş, Samsun ve çevre illerden gelen 40'a yakın otel yöneticileri ve satış elemanları katıldı.

Eğitim hakkında bilgi veren KATİD Başkanı Murat Toktaş "Her şeyi devletten ve yerelden beklemek haksızlık olur. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak taşın altına elimizi koymalıyız. Bölgedeki otelcilerin çatı örgütü olan KATİD üzerine düşeni yerine getirmeye çalışıyor. Sadece bu sen 4 ayda 4 eğitim programı ile ihtiyacımız olan konularda tesislerin eksikliklerini sektörde lider firmalardan aldığımız eğitimlerle kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

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