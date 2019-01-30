Katar'a ihracat 1 milyar doları aştı

TÜRKİYE'nin Katar'a olan ihracatı 2018 yılında artarak 630 milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi. Katar, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 47'den 37'inci sıraya çıktı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar, 2018 yılında ihtiyaç duyduğu neredeyse her şeyi Türkiye'den aldı. Katar'a olan ihracat 2018 yılında 630 milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Katar dostu ülkelerin katıldığı 1.Uluslararası Ürün Fuarı'na Türkiye 26 firma ile iştirak ettiğini hatırlatarak, "Katar Uluslararası Ürün Fuarı'nın da itici gücü ile 2019 yılında Türkiye'nin Katar'a ihracatının benzer bir artış seyriyle devam etmesini ve 1.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE LEHİNE FAZLA VERİYOR

Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacminin Türkiye lehine sürekli arttığı bilgisini veren Eskinazi, şöyle devam etti:

"2018 yılının 11 aylık döneminde Türkiye ile Katar arasındaki dış ticaret hacmi Türkiye lehine 691 milyon dolar fazla verdi. Türkiye ile Katar arasında 2018 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması da Katar'a ihracatımızı arttırmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi daha da artacak."

2018 yılında Katar'a Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin gerçekleştirdiği ihracat ise 60 milyon dolardan 87 milyon dolara yükseldi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI