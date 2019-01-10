Kasten yaralama zanlıları yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyusturucu madde ele geçirildi.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; 2 bin captagon, 410 gram esrar, bin 340 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre kaçak alkol ele geçirildi. Özgürlük Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelileri M.Ö., Ç.Y. ve D.B., 1 adet tüfekle birlikte yakalandı. Araç, işyeri ve evden hırsızlık yaptıkları saptanan M.D., N.C., V.A., M.U. hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan; uyuşturucu madde ticareti yapmak, silahlı yağma, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, yaralama, iftira, tehdit, resmi belgede sahtecilik ve yaralama gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 40 kişi cezaevine gönderildi.

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