Kasten öldürme şüphelisi yakalandı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Semih K. (25) yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam ilçe girişinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki Semih K.'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) sonucu 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Semih K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI