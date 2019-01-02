Kastamonu’da uyuşturucuya geçit yok

KASTAMONU'da polis ekiplerinin, 2018 yılının son 3 ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı, bunlardan 8'i tutuklandı.Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolaması faaliyetlerini yürütenlere yönelik operasyonlarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada bu operasyonlarda toplam 24,86 gram sentetik bonzai, 940,07 gram esrar, 866 adet ecstasy hap ve 706 adet sentetik ecza, 8,75 gram scank, 4,85 gram eroin, 10 gram afyon sakızı, 1 kilo 455 gram metamfetamin ve 290 kök kenevir ele geçirildiği, 70 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 8'inin tutuklandığı belirtlidi.Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

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