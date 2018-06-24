Kastamonu’da kaza: 1 ölü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesi Suluca köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sularında ilçenin Suluca köyü mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden, sürücüsü belirlenemeyen 55 BAU 39 plakalı otomobil, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısıra geçmeye çalışan Ali Ünal'a (62) çarptı. Ali Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri kazaya tepki gösteren Suluca Köyü sakinlerini güçlükle sakinleştirilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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