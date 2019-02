Kaşlılar kan verdi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türk Kızılayı'nın düzenlediği 4 gün süren kampanyada 417 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Kan Merkezi'ne bağlı Antalya Kızılay Kan Merkezi, Kaş'ta 4 gün süren kan bağışı kampanyası düzenledi. Kan bağışı kampanyası iki gün Kaş merkezde, bir gün Kalkan, bir gün de Kınık mahallelerinde yapıldı. Türk Kızılayı ekibi Dr. Bedri Yalçın başkanlığındaki 7 kişilik ekip ve kan bağışı otobüsüyle Kaş'a geldi. İlk gün Kaş merkezde 100 ünite, ikinci gün 81 ünite, üçüncü gün Kalkan Mahallesi'nde 97 ünite, dördüncü gün Kınık Mahallesi'nde 139 ünite olmak üzere Kaş'ta toplam 4 günde 417 ünite kan bağışı toplandı.

Dr. Bedri Yalçın, "Kaşlılar kan bağışı konusunda her zaman çok duyarlı. Bu ağır kış koşullarında, özellikle Kınık Mahallesi'nde yaşanan fırtına felaketinden sonra bir günde 139 ünite kan bağışı yapılması, bu duyarlılığın en önemli göstergesi. Kaşlılara çok teşekkür ediyoruz. Bir ünite kan bağışı, yeri geldiği zaman bir can demektir. Bugün vereceğiniz bir ünite kan yeri geldiği zaman size veya bir yakınınıza bir can olarak geri dönebilir. Kaşlılar bunun bilincinde" dedi.

FOTOĞRAFLI