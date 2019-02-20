Kaşlı folklorcular yine şampiyon

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Atatürk Ortaokulu Yıldızlar Folklor Ekibi, Okullararası Halk Oyunları Yarışması'nda dördüncü kez il birinciliğini kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yarışması'na yıldızlar dalında 18 okul katıldı. Kaş Atatürk Ortaokulu Yıldızlar Folklor Ekibi 18 okul içinde birinciliği kazandı. Kaş ekibi yarışmada Teke yöresi oyunları olan Al Yazma Zeybeği, Avşar Zeybeği, Gökte Yıldız Ellidir, Hadi Gari Sen de Gel, Tahtalık'ta Kalbır Var adlı halk oyunlarıyla sahne aldı. Kaş ekibi 5 kişilik jüriden 87.63 puan alarak il birinciliğini elde etti. Kaşlı folklor ekibi 10 Mart'ta yapılacak bölge finallerinde Antalya'yı temsil etmeye hak kazandı.

Kaş Atatürk Ortaokulu Yıldızlar Folklor Ekibi'nin çalıştırıcısı Mehmet İzat, "Kızlar ve erkeklerden oluşan ekibimiz büyük bir başarıya imza attı. Geçen yıl finallerine katılmış ve Türkiye 13'üncüsü olmuştuk. Bu yıl hedefimiz Türkiye'de ilk 3'e girmek. İki yıl içinde de Türkiye birincisi olmak. Ekibimin hepsine, katkı sağlayan herkese ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

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