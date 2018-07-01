Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kaş Yemek Yarışması yapıldı. 50 yarışmacı yaptıkları yemekler, tatlılar ve mezelerle en iyi olabilmek için mücadele etti.

Kaş'ta bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 4'üncü Kaş Yemek Yarışması yapıldı. Kaş Belediyesi Çay Bahçesi'ndeki yarışmaya ana yemek, başlangıç, soğuk mezeler ve tatlı dalında 50 yarışmacı katıldı. Yarışmaya katılan yemekleri, tatlıları ve mezeleri Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Didem Arıkan, Ali Aksoy ve usta öğretici Selma Göktepe'den oluşan üç kişilik jüri değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonrası, ana yemeklerde 'Taskebabı' ile Serpil Demirci, başlangıç mezelerinde 'Yaprak sarması' ile Leyla Yeşilbursa, tatlılarda 'Kaş temalı pasta' ile Selda Yiğit Yaverler birinci oldu. Yarışmanın ardından izleyenler katılımcıların yaptığı yemekleri, mezeleri ve tatlıları yedi. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada ilk üç dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Halil Kocaer verdi. Ayrıca jüri üyelerine ve yarışmacılara çiçek takdim edildi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Bu yarışmayla Kaş'a özgü yöresel tatları, yemekleri günümüzde yaşatmak, geçmişten geleceğe taşımak istiyoruz. Kaş'a özgü bu tatların turistik tesislerin de mutfağında yaşatmak en büyük düşümüz. Bugün bu kültürü yaşattınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Jüri yemek yarışmasında ödül alanları sıraladı. Benim gözümde bu yarışmaya katılanların hepsi birinci" dedi.

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