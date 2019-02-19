Kaş'ta türkü şöleni

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde halk sanatçılarının katılımıyla 'Türkülerin Dilinden' adlı konser düzenlendi.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkülerin Dilinden' adlı konserin sanat danışmanlığını müzik öğretmeni ve halk müziği sanatçısı Emre Dayıoğlu yaptı. Kaş Kültürevi'nde düzenlenen konserde Kaşlı olan bağlama sanatçısı Mehmet Özen, bağlama ve sipsi sanatçısı Turgut Karagöz sahne aldı. İki sanatçıya Emre Dayıoğlu bağlama ve üç telliyle eşlik etti. Konseri Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi izledi.

Konserin ilk bölümünde Kaşlı sanatçılar Mehmet Özen ve Turgut Karagöz, Ege, Akdeniz ve Teke yöresinin boğaz ve gurbet havalarını, yayla ve göç türkülerini çaldı, söyledi. Müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu da bağlama ve üç tellisiyle eşlik etti. Yerel sanatçılar birlikte Teke ve Antalya yöresi türkülerini söyledi. Bazı vatandaşlar sahnenin önünde oynadı. Üç saat süren konser sonunda dinleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

Konser sonunda Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ve Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

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