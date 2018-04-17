Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları başladı.

Kaş'ta Turizm Haftası kutlamaları kapsamında ilçe girişinde Turizm Korteji yapıldı. Korteje Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Halil Baydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, CHP İlçe Balkanı Ulaş Akbaş, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, öğrenciler, Kaşlılar ve yerleşik yabancılar katıldı.

Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılar Kaş Cumhuriyet Alanı'na geldi. Buradaki kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından Kalkan İlk ve Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi ve Patara Yörükleri Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri izlendi. Kaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün el sanatları sergileri açıldı, turizm sezonunun ilk teknesi törenle denize indirildi. Kaş Ziraat Odası tarafından hazırlanan yöresel bir yemek olan 'keşkek' dövüldü. Kazanlarda pişirilen keşkek katılımcılara ikram edildi. Ardından yerel sanatçılar konser verdi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Kaş, Türkiye'nin ve Antalya'nın turizmdeki incisi. Alternatif turizmin başkenti. Kaşlılar için turizm hizmet ve ekmek kapısı. Kaşlılar olarak hizmetimizle, temizliğimizle, saygımızla, güler yüzümüzle gelen konuklarımıza hizmet etmeliyiz. Gelen konuklarımız ilçemizden ne kadar hoşnut ayrılırsa, gelecek yıllarımız güvende olur. Şunu unutmayalım; en iyi tanıtım insandan insana olan tanıtımdır. Kaş'ı dünya kenti yapmak buradan geçiyor" dedi.

Kaymakam Bilgehan Bayar, "Yukarından kuşbakışı baktığınız zaman Kaş gerçekten gizemli bir cennet. Ne güzellik varsa, doğal, tarihi Allah Kaş'a vermiş. Bize düşen görev bu zenginliği koruyarak, geliştirerek gelecek kuşaklara taşımak. İnsanlığın hizmetine sunmak. Kaş yalnız Akdeniz coğrafyasında, Türkiye'de değil dünya coğrafyasında bir turizm markası. Bunun değerini bilelim. Kaş'a gelen yerli ve yabancı konuklara davranışımızla, fiyat politikamızla en iyi hizmeti vermeliyiz" diye konuştu.

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