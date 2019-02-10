Kaş'ta Süer güven tazeledi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Ziraat Odası genel kurulunda mevcut Başkan Ramazan Süer, yeniden seçildi.

Kaş Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurula Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş, DP Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin, Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Mustafa Demirtepe, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, delegeler ve üreticiler katıldı.

Divan başkanlığına Mehmet Gökçül seçildi. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Halil Kocaer kısa birer konuşma yaptı. Çalışma raporu, bilanço ve hesaplar, geçici bütçe okunarak kabul edildikten sonra seçimlere geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde odanın 56 üyesinden 53'ü oy kullandı. Geçerli olan 53 oyun tamamını alan Ramazan Süer dördüncü kez Kaş Ziraat Odası başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine İdris Zorlu, Mehmet Eriş, Murat Yılmaz, Mehmet Ali Kalkanlı, Ramazan Güzel ve Sadettin Büyüktekin seçildi.

Oda meclisi üyeliklerine İbrahim Nişancı, Suat Ekizoğlu, Özer Kolak, İsmet Dedeler, Yusuf Ülker, Mehmet Erdoğan, Hüseyin Kanga, Bayram Sarıca, Hüseyin Çakmak, Ali İhsan Alkaya, Mehmet Karatepe, Osman Sarıca, Süleyman Karagöz ve Ahmet Levent seçildi.

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, "Oda olarak çiftçimizin sorunlarına çözüm üretirken, bir taraftan da çiftçimizin daha iyi tarım yapmasına yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz. Üretimde sorunumuz yok. Sorunumuz planlama ve pazarlamada. Üretimde girdi fiyatları çok yüksek. Üretimdeki girdilerin düşürülmesi gerekiyor. O zaman tartışılan fiyatlar da kendiliğinden düşecektir. TARSİM'de verilen destek mutlaka artırılmalı. Sera atıkları ve ilaç kutularının atıkları çevre için bir felakete davetiye çıkarıyor. Belediyemizin konuda yapacağı çalışmalara, oda olarak olanaklarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız. Organik tarımın yaygınlaştırılması için oda olarak çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

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