Kaş'ta Sınırlandırılmış Özgürlük Sergisi

AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Doç. Dr. Uğur Günay Yavuz'un 'Sınırlandırılmış Özgürlük' adlı fotoğraf sergisi, Antalya'nın Kaş ilçesinde açıldı.

Kaş Kültürevi'ndeki serginin açılışına Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş'ın İtalya'daki kardeş şehri Cupramontana Belediye Başkanı Luici Çeriyoni, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın ve sanatseverler katıldı.

Uğur Günay Yavuz, "Bu fotoğraflarda görülen atlar özgür görünse de değiller. Özgürlükleri tamamıyla insanların kendilerine çizdikleri sınırlar içinde. Bu atlar artık bir sirk hayvanı haline dönüştürülmüş, ticari birer meta haline getirilmiş. İnsanları bencilliğiyle atların özgürlüklerinin insanların tekelinde kaldığını bu fotoğraflarda anlatmaya çalıştım. Bu fotoğrafların tamamı 50 tane. Ancak burada 14'ünü sergileme olanağı buldum" dedi.

Ardından serginin açılış kurdelesi protokol üyeleri ve Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun üç kızı tarafından kesildi.

4 gün açık kalacak sergide Uğur Günay Yavuz'un Kayseri'de doğada özgür gezen atların fotoğraflarından oluşan 14 eser sergileniyor.

FOTOĞRAFLI