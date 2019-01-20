Kaş'ta Sinema Günleri başlıyor

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Belediyesi tarafından sömestir tatiline giren öğrenciler için 'Tatil Sineması Günleri' düzenleniyor.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından '10 günde 10 film' sloganıyla düzenlenen Sinema Günleri, 21 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Etkinlik kapsamında 10 gün boyunca her gün saat 15.00'te Kaş Kültürevi'nde film gösterimi yapılacak. Film gösterimleri 7 yaş üzeri öğrencilere ve ailelerine ücretsiz olacak. Sinema Günleri'nde animasyon, çocuk ve Türk filmleri gösterilecek.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, "Bu ara tatilinde öğrencilerimize farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. '10 günde 10 film' sloganıyla düzenlediğimiz Sinema Günleri'nde öğrencilerimizi ve ailelerini değişik filmlerle buluşturacağız. Film gösterimi ücretsiz olacak. Sinema olmayan Kaş'ta, belki birçok öğrencimiz ilk kez film izleme olanağına kavuşacak, sinemayla tanışacak. Biz de Kaş Belediyesi olarak, ayrım yapmadan öğrencilerimizi bu şekilde ödüllendirmek istedik. Film gösterimine Kaş'ın 54 mahallesinden öğrencilerimiz davetli" dedi.

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