Kaş'ta 'Seçici Göz' uygulaması

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, Bölge Trafik Amirliği ekipleri 'Trafikte Seçici Göz Projesi' uygulaması başlattı. Projeyle kural ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaş Bölge Trafik Amirliği ekipleri, '“Seçici Göz Projesi'ni ilk olarak, turizm merkezi Kalkan'da başlattı. Uygulamaya, Kaş Bölge Trafik Amiri Yavuz Kaya eşlik etti. Belli kavşaklarda duran sivil trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlali, hatalı solama, araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerini tespit ederek uygulama noktasına bildiriyor. Uygulama noktasında kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Kaş Bölge Trafik Denetleme Amiri Yavuz Kaya, proje kapsamında Antalya - Muğla sınırındaki Eşen Çayı Köprüsü'nden Demre'deki Şahin Tepesi'ne kadar sorumluluk bölgelerinde Seçici Göz Projesi'ni uygulamaya başladıklarını söyledi. Tek amaçlarının başlayan turizm sezonunda ve diğer zamanlarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Yavuz Kaya, "Kazaların önüne geçerek, can ve mal güvenliğini güvence altına almak istiyoruz. Bunun dışında 24 saat aralıksız yol kontrolü ve hız kontrolü uygulamasını yapıyoruz. Seçici Göz Projesi uygulamasından vatandaşalrımız da memnun" dedi.

FOTOĞRAFLI