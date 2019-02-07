Kaş'ta 'Öncelik Yayanın' uygulaması

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' dolayısıyla 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan etmesinin ardından Kaş merkezde yapılan etkinliğe Kaymakamı Ulaş Akhan, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Kaş Merkez Muhtarı Sadık Çalışkan ve vatandaşlar katıldı. Ağullu Mahallesi'ndeki etkinliğe ise Kaş Bölge Trafik Amiri Savaş Şengül, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Bulvarı'nda araçları durduran Kaymakamı Ulaş Akhan ve Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, sürücülere proje hakkında bilgi verdi, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeleri konusunda uyarı yapıldı. Kaymakam Akhan, broşür verdiği sürücülere, trafikte önceliğin yayalara ait olduğunu, bu kurala uymalarının, uyumayanların cezalandırılacağını belirtti.

Ağullu Mahallesi'ndeki yapılan uygulamada da sürücülere bilgi verildi. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen yayalarla uygulama yapıldı. Broşür ve el ilanı dağıtıldı.

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