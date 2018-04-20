Kaş'ta okul için kermes

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Ağullu Mahallesi Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez Ortaokulu'nun eksiklerinin giderilmesi için kermesi düzenlendi.

Kaş Cumhuriyet Alanı'nda okul yönetimi ve Okul Aile Birliği işbirliğinde düzenlene kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Şehit Ali Boşgelmez Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yoldaş, Ağullu Mahallesi Muhtarı Durmuş Yenier, Okul Aile Birliği Başkanı Necati Talay, öğretmenler, öğrenciler ve Kaşlılar katıldı.

Öğrencilerin anneleri katmer yapıp satarken yine evlerinde hazırladıkları sarma, keşkek, tatlı, köfte, pilav ve ayran da satışa sunuldu. Kermesten sağlanan gelir, okulun eksiklerinin giderilmesi için kullanılacak. Ağullu Şehit Ali Boşgelmez Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Necati Talay, "Kaşlılar kermesimize büyük ilgi gösterdi. Sağladığımız gelirle, okulun sorunlarını çözerek, eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağız" dedi.

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