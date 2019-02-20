Kaş'ta meclis üyesi listeleri belli oldu 

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Demokrat Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacağı Kaş Belediyesi meclis üyesi aday listeleri belli oldu.

Kaş'ta açıklanan listelerde sürpriz isimler yer aldı. CHP'den belediye başkan aday adayı olan eski Ova Belediye Başkanı Tevfik Taner, Cumhur İttifakı'nın kontenjan listesinin ilk sırasında yer aldı. Cumhur İttifakı'nın 2, 4 ve 6. sırasında MHP'den Hüseyin Balya, Muzaffer Gökçül ve İsmail Kavcar yer buldu. Cumhur İttifakı'nın ilk sırasında AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediye Meclisi Üyesi Fırat Demirci yer aldı.

DP listesinin ilk sırasında İYİ Parti'den son gün istifa eden Kaş Belediye Meclisi Üyesi Şükrü Koçak, üçüncü sırasında ve kontenjan ikinci sırada İYİ Parti'den istifa eden Hasan Nusret Baysal ve İbrahim Nişancı yer aldı. İYİ Parti'nin Kaş Belediye Meclisi'ndeki beş üyesi de istifa ederek DP'ye katıldı. DP listesinin kontenjan adaylarının ilk sırasında AK Parti'den Kaş Belediye Başkanı aday adayı olan iş insanı ve KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Sarıcaoğlu yer aldı.

Millet İttifakı'nın ilk sırasında halen CHP'den Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediye meclis üyeliğini yürüten Halil Arıkan yer aldı. İkinci sırada İYİ Parti'den Antalya'daki Kaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Baskak yer buldu. Millet İttifakı 13. sırasında ve kontenjan 3. sırasında İYİ Partili Nurgül Şengün ve Mehmet Ersu Yapıcı yer aldı. Kalkan Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi Başkanı emekli albay Ali Arıtürk, Millet İttifakı'nın 4. sıra adayı oldu.

Listelerde yalnızca Millet İttifakı'nın 8. sırasındaki Ayşe Bozca Gümüş ve 9. sırasındaki Meral Çiyan Şenerdi seçilebilecekleri sıralarda yer alabildi.

AK Partili Mutlu Ulutaş'ın Kaş Belediye başkan adaylığında yarışacak olan Cumhur İttifakı'nın ilk 12 sırasında Fırat Demirci, Hüseyin Balya, Mazen Arıcan, Muzaffer Gökçül, Hüseyin Sertçelik, İsmail Kavcar, Mehmet Koçyiğit, Salih Usta, Ramazan Çıralı, Muammer Çetiner, Nihat Uçar, Mehmet Kulaksız yer aldı. Kontenjan listesi Tevfik Taner, Ali Bekik ve Hasan Toker'den oluştu.

CHP'li Hayri Süt'ün Kaş Belediye başkan adaylığında yarışacak olan Millet İttifakı'nın ilk 12 sırasında Halil Arıkan, Mustafa Baskak, Cemil Tufan, Ali Arıtürk, Hasan Öncü, Ahmet Arıtürk, Özgür Alper, Ayşe Bozca Gümüş, Meral Çiyan Şenerdi, Şükrü Usman, Müjgan Uruğ, Nurgül Şengül yer aldı. Kontenjan listesi ise Aşkın Yener, Ali Güvenç ve Mehmet Ersu Yapıcı'dan oluştu.

Eski Ova Belediye Başkanı ve eski Ak Parti Büyükşehir ve Kaş Belediyesi meclisi üyesi Erol Demirhan'ın Kaş Belediye başkan adaylığında yarışacak Demokrat Parti listesinin ilk 12 sırasında Şükrü Koçak, Abdullah Hamarat, Hasan Nusret Baysal, Mehmet Güzeloğlu, Emin Tanç, Bekir Özdere, Nevzat Seçme, Ahmet Kazım Abukan, Suat Ekizoğlu, Rasıh Tavşan, Mehmet Okralı ve Yılmaz Acar yer aldı. Kontenjan listesi ise Erhan Sarıcaoğlu, İbrahim Nişancı ve Ufuk Ali Toraman'dan oluştu.

