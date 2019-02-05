Kaş'ta kaza: 1 yaralı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Kaş- Demre D400 karayolunun Kaş Çerçiler mevkisi geçişinde meydana geldi. Hakan Maguncu'nun kullandığı 35 GD 5588 plakalı otomobille ara yoldan çıkan Ali Karaca'nın kullandığı 06 SFY 03 plakalı Kum yüklü traktör çarpıştı. Kazada ön tarafı hurdaya dönen otomobil alev aldı. Yangın olay yerinden geçenler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.
Kazada yaralanan ve vücudunda kırıklar olan otomobil sürücüsü Hakan Maguncu'ya ilk müdahale olay yerinde 112 ekibi tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan Maguncu tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI