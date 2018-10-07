Kaş'ta eğitim değerlendirme toplantısı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, eğitim yöneticilerinin katıldığı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan başkanlık etti. Toplantıya Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, ilçe milli eğitim şube müdürleri, Kaş'ta eğitim öğretim yapan ilk, orta ve liselerin müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, "Eğitimciler olarak çok önemli görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. En önemli görevimiz başarılı olmak. Başarılı olmanın en büyük yolu, veli, öğrenci, öğretmen ve idareci işbirliği. Bu işbirliğinin motoru, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerdir. İşbirliğini önce yönetici, öğretmen, öğrenci olarak okulda sağlayacağız. Bu işbirliğine velilerimizi dahil edeceğiz. Buradan başarı çıkacaktır. Öğretmenlerimiz eğitimin en önemli ögesidir. Öğrencilerimizi başarıya götürecek olan onlardır. Okul yöneticileri de eğitimin uç beyi ve eğitimin en önemli kişileridir. Görevimizin ağırlığını ve sorumluğunu bileceğiz. Buna göre çalışacağız. Bu ülkeyi kalkındıracak, geliştirecek en önemli öge eğitimdir. Hepimiz görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Buna mecburuz. Sorunları çözmek hepimizin görevi" dedi.

Sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantının sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'a plaket takdim etti.

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