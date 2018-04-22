Kaş'ta Antik Su Yolu Yürüyüşü

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Patara Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Antik Patara Su Yolu Yürüyüşü'nün yapıldığı etkinlikte Yörük göçü canlandırıldı.

Turizmci Muzaffer Otlu tarafından bu yıl 15'incisi organize edilen Antik Su Yolu Yürüyüşü, Likya Birliği'nin başkenti Patara'ya su getirilen Antik Su Yolu'nun 4'üncü kilometresindeki Delik Kemer Mevkii'nde başladı. Yürüyüşe Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Vakıf Müdürü Ayhan Yıldırım, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Menderes Sivri, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Bayram Karagül, Patara Mahallesi Muhtarı Arif Otlu, belediye meclisi üyeleri, bölgedeki mahallelerin muhtarları, yabancı turistler ve vatandaştan oluşan yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Yürüyüşte eşek, at, deve ve koyun sürüleriyle katılanların yanı sıra Gölhisar Ali Efe Grubu, Seydikemer Temel Grubu, Batı Antalya Elmalı Grubu ve Likya Yörükleri Patara Grubu yer aldı. Temsili Yörük göçünün canlandırıldığı yürüyüş grubunu davul zurna ekibi yol boyu coşturdu. Tarihi su yolunda dar yollardan, vadilerden yürüyen gruplar ilginç görüntüler oluşturdu. Gruplar yolda verilen kısa molalarda gösteriler yaptı. Yürüyüşün 10'uncu kilometresinde verilen yemeğin ardından yerel sanatçılar türküler söylerken, halk oyunları gösterileri sunuldu. Ardından gruplar davul- zurna eşliğinde tekrar yürüyüşe geçti. Toplam 13 kilometre süren yürüyüş Patara Meydanı'nda sona erdi. Konuşmaların ardından Gölhisar, Elmalı, Seydikemer ve Patara Yörükleri Likya Grubu folklor ekipleri halk oyunları gösterileri yaptı.

Turizmci Muzaffer Otlu, "15 yıldır geçmişten gelen kültürümüzü, yaşamımızı geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Büyük bir uygarlığa başkentlik yapmış Patara'nın Yörükleri olarak, bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, Yörük sevgisini aktarmaya çalışıyoruz. Yörük çadırlarının dumanını tüttürmeye gayret ediyoruz. Ayrıca yerli ve yabancı konuklarımıza antik su yolunu tanıtıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer de "Bir etkinliği 15 yıldır sürdürmek kolay iş değil. Başta turizmci Muzaffer Otlu ve Pataralılara teşekkür ediyorum. Patara; Kaş, Türkiye ve dünya turizminde bir marka. Dünya anayasalarına ilham kaynağı olmuş Likya Birliği Meclisi burada. Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti ve Patara Plajı burada. Bu tür etkinlikler Patara turizminin marka değerine katkı sağlıyor" diye konuştu.

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