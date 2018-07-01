Kaş'ta Akdeniz'in Renkleri sergisi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin sanat çalışmalarından oluşan Akdeniz'in Renkleri adlı sergi, Antalya'nın Kaş ilçesinde açıldı.

Kaş Belediyesi Sanat Galerisi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz'in Renkleri sergisinin açılışına, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş'ın İtalya'daki kardeş şehri Cupramontana Belediye Başkanı Luici Çeriyoni, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Günay, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan ve sanatseverler katıldı.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öğretim üyeleri ve öğrencileri 4 yıldır sanat çalışmalarını Kaş'ta sergiliyor. Kaş turizmine ve Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali'ne sanatla renk katıyorlar. Akdeniz'in Renkleri, Akdeniz'in en güzel ilçesinde sanatseverlerle buluşuyor" dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı ve sergi gezildi. Akdeniz'in Renkleri sergisinde heykel, seramik, fotoğraf, tekstil, akrilik ve yağlı boya çalışmalarından oluşan 50 eser yer aldı. Sergi 4 gün açık kalacak.

FOTOĞRAFLI