Kaş'ta 23 Nisan coşkusu

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Kaş Cumhuriyet Alanı'nda yapılan kutlamalara Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Büyüközer, Emniyet Müdürü Halil Baydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, CHP İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler şiirler okudu. Değişik okulların halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte ront gösterileri izlendi. Okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, "Dünyada çocuklarına bayram armağan eden tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çocuklarımız bu bayramın önemini iyi bilmeli. Biz de bu bayramın önemini, tarihimizi çocuklarımıza iyi öğretmeliyiz. Bugünün coşkusunu hep birlikte yaşamalıyız. Çünkü bugün egemenlik ulusun olmuştur. TBMM'nin kuruluşuyla Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır" dedi.

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