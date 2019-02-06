Kaş'ta 2 haftada 540 dönüm serayı su bastı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan yağmur nedeniyle 118 üreticinin toplam 540 dönüm serasında su baskınları yaşandı.

24 Ocak'tan bu yana aralıklarla etkili olan yağış, taban sularının yükselmesi ve dağlardan gelen yağmur sularının etkisiyle Kaş'ın Ova Mahallesi Göl mevkisindeki çok sayıda serayı su bastı. Kaş Kaymakamlığı tarafından oluşturulan zarar tespit komisyonunun çalışması sonucu 50 üreticinin toplam 275 dönüm alandaki domates serasının zarar gördüğü açıklandı. Göl mevkisi dışında kalan Ova, Kınık ve Yeşilköy mahallelerinde ise 40 dekarı rüzgardan kaynaklı örtü yırtılması olmak üzere su baskınlarının da etkisiyle toplam 68 üreticinin 265 dönüm serasında zarar meydana geldi.

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, "Halk arasında 'Göl' diye adlandırılan bölgede Kınık, Ova, Yeşilköy, Patara, Çavdır ve Çayköy mahallerinde vatandaşlarımızın serası var. Şu ana kadar bölgede domates olmak üzere 275 dönüm sera alanını su bastı. Bu yıl yağışların çok fazla olması nedeniyle sulak alandaki taban suyu çok yükseldi. Buna bir de dağlardan gelen yağmur suyu eklenince su seviyesi çok yükseldi. Burada ciddi bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu alanın deniz seviyesinden aşağıda olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü denizin çok dalgalı olduğu günlerde kanal taşıyor. Su geri geliyor. Denize akmıyor. Bu mutlaka incelenmeli. Bir de kanal üzerinde suyun geçişini azaltan dar köprüler var. Bu köprüler yenilenmeli. Yetkililerden isteğimiz, bu alanda bilimsel bir çalışma yapılarak soruna kalıcı bir çözüm bulunmalı. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kanallarda temizleme çalışması başlatıldı. Ancak bu sorunu çözmez. Burada kalıcı çözüm ve su baskınından mağdur olan vatandaşlarımıza da yardım bekliyoruz. Zarar tespit çalışmaları daha devam ediyor. Bu ön çalışma sonucu" dedi.

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