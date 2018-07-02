Kaş Sahil Belenli’ye alternatif yol

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi sert virajlardan dolayı tehlike yaşanan Kaş'ın Sahil Belenli Mahallesine yeni yol yapmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, stabilize yol, sathi asfalt, sıcak asfalt, alternatif yol çalışmalarıyla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Ekipler son olarak Kaş ilçesine bağlı Sahil Belenli Mahallesi yolunun sert virajlardan dolayı tehlike arz eden bölümünü bypass edecek yeni bir yol açıyor.

TAMAMI 5 KİLOMETRE

Kırıcı iş makinelerinin kullanıldığı ve tamamı 5 kilometre olan yolun dar olan bölgelerinde de genişletme çalışması yapılıyor. Yeni alternatif yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmalar tamamlandığında artık vatandaşların keskin virajlar nedeniyle korkulu rüya görmekten kurtulacağını söyledi.

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