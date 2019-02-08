Kaş nüfusu arttı, Demre nüfusu azaldı

Ahmet ACAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2018 yılı sonu itibariyle açıklanan rakamlara göre 2018 yılında Antalya'nın Kaş ilçesinin nüfusu arttı, Demre'nin nüfusu azaldı.

TÜİK verilerine göre 2018 yılı sonunda Kaş'ın nüfusu 58 bin 600 oldu. Bu nüfusun 28 bin 415'i kadın, 30 bin 185'i erkeklerden oluştu. Kaş'ta kadınların oranı yüzde 48.49, erkeklerin oranı yüzde 51.51 şeklinde gerçekleşti. 2017 yılında Kaş'ın nüfusu 57 bin 123'tü. Kadınların sayısı 27 bin 785, erkeklerin sayısı 29 bin 338'di. 2018 yılında Kaş'ın nüfusu önceki yıla 1477 kişi arttı.

TÜİK verilerine göre 2018 yılı sonunda Demre'nin nüfusu 25 bin 893 kişi oldu. Bu nüfusun 12 bin 607'si kadınlardan, 13 bin 286'sı erkeklerden oluştu. 2017 yılında Demre'nin nüfusu 25 bin 928'di. 2017 yılındaki Demre nüfusunun 12 bin 600'ü kadınlardan, 13 bin 328'i erkeklerden oluşuyordu. Demre'nin 2018 yılı nüfusu 2017'ye göre 35 kişi azaldı.

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