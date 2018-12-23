Kaş Liman Başkanı yaşamını yitirdi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş Liman Başkanı Murat Ak, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaş Liman Başkanlığı görevini 2017 yılının Mart ayından bu yana yürüten 54 yaşındaki Murat Ak'ın 13 Aralık Perşembe günü işe gelmemesi nedeniyle iş arkadaşları lojmanına gitti. Lojmanında baygın halde bulunan Murat Ak, 112 ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Murat Ak, ambulans helikopterle Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Acil olarak beyin ameliyatına alınan ve 13 Aralık'ta yoğun bakımda uyutulan Murat Ak dün gece yaşamını yitirdi.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan evli ve iki çocuk babası Murat Ak, 24 yıldır Ulaştırma Bakanlığı'nda görev yapıyordu. Çanakkale, Ankara ve Antalya merkezde görev yaptıktan sonra 2017 yılının Mart ayında Kaş Liman Başkanlığı görevine atanan Murat Ak'ın ani ölümü Kaş ve Demre'deki denizcilik camiasında üzüntü yarattı. Ak, bugün kılınacak öğle namazının ardından memleketi Manavgat'ta toprağa verilecek.

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