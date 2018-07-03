Kaş'ın ilk kadın noteri göreve başladı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Hüsnü Selim Ovacıklı'nın yerine Kaş Noterliği'ne, İzmir'in Bergama ilçesi 2'nci noteri Özlem Sönmez atandı. Kaş'a atan ilk kadın noter olan Özlem Sönmez görevine başladı.

Kaş Noteri Hüsnü Selim Ovacıklı'nın Antalya 7'nci Noterliği'ne atanmasıyla boşalan Kaş Noterliği'ne atanan Özlem Sönmez yeni görevine başladı. Evli ve iki çocuk annesi olan Sönmez, "Kaş'a kendi isteğimle geldim. Daha önce 2 yıl Demre noteri olarak görev yaptım. Bölgeyi çok iyi tanıyorum. Batı Antalya'nın turizm merkezi Kaş'ta görev yapmak, Kaşlılara hizmet etmek için geldim. Kaş'ta görev yapacak ilk kadın noter olmak onurunu taşımak benim için önemli. Dalış yapmak, profesyonel fotoğraf çekmek, müzikle ilgilenmek gibi hobilerim var. Kaş'ı tercih etmemin nedenlerinden biri de bu. Noterle ilgili sorunu olan vatandaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımla birlikte en iyi hizmeti vermeye çalışacağız" dedi.

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