Kaş'ın bütçesi 81 milyon lira

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Belediyesi'nin 2019 yılı tahmini bütçesi 81 milyon 111 bin 200 lira olarak belirlendi.

Kaş Belediyesi'nin ekim ayı devam meclisi Belediye Başkanı Halil Kocaer'in yönettiği oturumda gerçekleştirildi. Mecliste Bütçe Plan Komisyonu tarafından hazırlanan 2019 yılı Kaş Belediyesi bütçesi görüşüldü. 2019 yılındaki bütçeyle ilgili maddeler oy çokluğuyla kabul edilirken, bütçe 81 milyon 111 bin 200 lira olarak belirlendi. Kaş Belediyesi'nin 2018 yılı bütçesi 67 milyon 755 bin 900 liraydı.

Kaş Belediyesi'nin 2019 yılında alacağı gelir tarifelerinin enflasyon oranında artırılması oy çokluğuyla kabul edildi. Kaş Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesinden en büyük pay 40 milyon 651 bin lirayla Fen İşleri Müdürlüğü'ne ayrıldı.

Bütçe görüşmelerinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Kocaer, "2019 yılı bütçesini denk bir bütçe olarak hazırladık. Bütçenin denk olması için her türlü tasarruf tedbiri alınacak. Bu bütçeyle Kaş'a bağlı 54 mahalleye hizmet götüreceğiz. Bütçede en büyük payı Fen İşleri Müdürlüğümüze ayırdık. 2019 yılında da yatırımlara ve hizmetlere devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kocaer, "Maalesef dün gece Kınık Mahallesi'nde çıkan bir kavgayı ayırmak isteyen belediye personelimiz Dündar Aksak bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Buradan çıkıp hep birlikte onun cenaze törenine katılacağız" diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan CHP sözcüsü Mehmet Nazif Karacan ve İYİ Parti sözcüsü Hasan Nusret Baysal, "Kınık Mahallemiz, Kaş'ın en büyük mahallesi. Ama ana caddesinde bile kamera yok. Başka mahallelerimizin hiç birinde de kamera yok. Bu kabul edilemez. Kamera olsaydı bu olay kolayca çözülecekti. Büyük mahallelerden başlayarak mahallelerimize kamera sistemi kurulsun" talebini dile getirdi.

Başkan Kocaer de kamera sisteminin Kaş'ın eksiği olduğunu ancak bu pahalı sistemi hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı.

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