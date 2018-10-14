Kaş HEM'de sergi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan sergide el sanatları ürünleri satışa sunuldu.

Kaş Cumhuriyet Alanı'ndaki HEM el sanatları sergisi ve satış stantlarının açılışına Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kaş HEM Müdürü Mustafa Öztürk, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, Kaş HEM el sanatları öğretmeni Canan Kavadar'ın farklı el sanatları alanlarında açtığı 15 kursta yapılan el emeği, göz nuru ürünler sergilendi. Batik, nakış, ahşap, ahşap boyama, rölyef, el işlemesi tablolar, takı tasarım ürünleri, taş boyama, şile bezi ve Denizli basmasından üretilen giysiler, örme çantalar, küçük süs eşyaları ve ressam Bilge Aktaş'ın 10 yağlı boya tablosu yer aldı.

Kaş HEM Müdürü Mustafa Öztürk, "Eğitimin en önemli amaçlarından biri ürettirmektir. Kaş HEM olarak kadınlarımıza yönelik açtığımız el sanatları kurslarında öğrendikleri bilgi, edindikleri becerilerle neler yaptıklarını burada görüyorsunuz. Kadınlarımız üretiyor, ürettiklerini de burada satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor" dedi.

3 gün açık kalacak olan sergide ürünler 10 ile 800 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.

FOTOĞRAFLI