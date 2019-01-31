Kaş EMITT'te tanıtılıyor

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ, İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açan 23'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılıyor.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi, İstanbul'da bugün kapılarını açan EMITT'te ilçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak için 80 metrekarelik stant açtı. Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, Patara Mahallesi Muhtarı ve Patara Patara Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Arif Otlu ve turizmcilerin yer aldığı Kaş heyeti, Kaş'ı tanıtan kitap ve broşürler dağıtıyor, Kaş'a özgü keçi boynuzu pekmezi, doğal tahin, kekik, ada çayı ve Kaş çantası hediye ediyor.

Fuar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş'ın, dünyada ve Türkiye'de alternatif turizmin önde gelen merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Kaş'ın tarihini, denizini, doğasını, sualtı zenginliklerini, yaylalarını, kanyonlarını, dalış noktalarını, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, Likya Yolu Yürüyüşü, yat turları gibi alternatif turizm çeşitliliğini tanıttıklarını kaydeden Başkan Kocaer, "Likya Birliği'nin başkenti Patara'nın, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti'nin, Türkiye'nin üç güzel yaylasından biri olan Gömbe Yaylası'nın, Kekova'nın tanıtımını yapıyoruz. Özellikle dalış turizmi konusunda Kaş'ın önemine ve zenginliğine vurgu yapıyoruz" dedi.

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