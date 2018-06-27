Kaş Çavdır-Palamut yoluna sıcak asfalt

ANTALYA; () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ekipleri, Kaş ilçesine bağlı Çavdır ve Palamut mahallelerinde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarını modern, konforlu ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı altyapı ekipleri, Kaş ilçesine bağlı Çavdır ve Palamut mahalleleri grup yolunda asfalt hazırlık çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt kaplama işlemine başlandı. 6 kilometrelik yolda ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, bilgi aldı. Akdemir, yaz aylarında turizme de hizmet eden yolun konforlu ulaşımla tanışacağını söyledi.

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