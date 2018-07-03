Kaş Belediyesi'nde temmuz meclisi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Mecliste ilçeye teleferik yapılması konusu gündeme geldi.

Kaş Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'in yönettiği oturumda Kaş merkezden ilçenin panoramik görüntüsünün en güzel izlendiği yer olan Gedife Dağı'na teleferik yapılması maddesi gündeme geldi.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Kaş, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşadı. Kaş yerli ve yabancı konuklarla doldu, taştı. Ardından Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ni yaşadık. Seçimler sonunda Türkiye yeni bir döneme girdi. 95 yıllık parlamenter sistem sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye çok daha hızlı hareket edecek. Sistem daha kolay işleyecek. Şahsen bu sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yeni sistemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Suriye'deki sorunun kısa sürede düzelmesi en büyük dileğim. Burada sorunun çözümü, Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine dönmesi, Türkiye'deki bazı sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Başkan Kocaer'in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Kaş merkez ve Çerçiler mevkisi imar revizyonu değişikliklerine ilişkin İmar Komisyonu raporu yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaş merkezde hazırlanan Koruma Amaçlı Kaş Merkez İmar Planı'nda yer alan 37 ada 75 parseldeki 26 metrekarelik alanın kamulaştırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin son maddesi Kaş merkez ile Gedife Dağı arasındaki bölgeye yap-işlet- devret modeliyle teleferik yapılması oldu. Başkan Kocaer, Kaş'a yeni bir turizm seçeneği ve Kaş turizmine yeni bir vizyon getirecek olan projenin gündeme alınmasını ve araştırılmasını istedi. Yapılan tartışmaların ardından bu konudaki araştırma, iş ve işlemler için Belediye Başkanı Halil Kocaer'e yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

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