Kaş Belediyesi'nde şubat meclisi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi'nin şubat meclisi Başkan Halil Kocaer'in İstanbul'daki EMITT Fuarı'nda olması dolayısıyla İYİ Partili Mustafa Özen başkanlığında yapıldı. Geçen günlerde belediye meclis üyeliğinden istifa eden Ak Partili Erol Demirhan'ın yerine Ak Partili Ramazan Çınar, Demirhan'ın yerine Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğine görevine ise Ak Partili Ali Bekik getirildi.

Merkez Çerçiler mevkisinde yaptırılan parka 'Kaş Belediyesi Çerçiler Parkı' adı verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Beldibi Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların Kemer Mahallesi'nden çıkarılarak Beldibi Mahallesi'ne verilmesi oyçokluğuyla kabul edildi. Beldibi Mahallesi'ne kayıtlı 150 taşınmazın Sütleğen Mahallesi'nden çıkarılarak Beldibi Mahallesi'ne verilmesi oyçokluğuyla reddedildi.

Kalkan Mahallesi 159 ada 2. parselde yapılmak istenen imar değişikliği İmar Komisyonu'ndan gelen şekliyle oylandı. Ancak madde üzerinde tartışma çıkması üzerine geri çekildi. Meclis gündeminde yer alan Bezirgan Mahallesi için bir, Kaş merkez, Çavdır, Akörü, Gürsü, Hacıoğlan mahallerinde yapılacak kadastro çalışmaları için 6'şar bilirkişi tespiti yapıldı. Meclis gündeminde yer alan Ağullu, Bayındır, Çukurbağ, Yeniköy ve Gökçeören mahallerinde yapılacak olan 1/1000 uygulama imar planları görüşülerek oybirliğiyle imar komisyonuna havale edildi. Aynı şekilde Kaş Belediyesi'nde yaptırılacak olan Sokak Hayvanları Bakımevi'nin 1/1000 ölçekli imar planı oybirliğiyle imar komisyonuna havale edildi. Meclis toplantısı dilek ve temennilerle sona erdi.

FOTOĞRAFLI