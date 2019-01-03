Kaş Belediyesi'nde ocak meclisi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

Kaş Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Halil Kocaer'in yönettiği oturumda gerçekleştirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gömbe bölgesindeki meclis üyeleri toplantıya katılamadı. Toplantının başında konuşan Başkan Halil Kocaer, "2019 yılının ilk toplantısını yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımın hepsinin yeni yılını kutluyoruz. Yeni yılda dünyamızda savaşların, açılığın sona ermesi, barışın egemen olması en büyük dileğimiz; ülkemizde de var olan sorunların çözüme kavuşması. 5 yıllık çalışma döneminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Başkanın konuşması sonrası gündeme geçildi. Yapılan seçimde denetim kurulu üyeliklerine Ak Parti'den Ahmet Akdeniz, CHP'den Mehmet Nazif Karacan, İYİ Parti'den Mustafa Özen seçildi. Yeni dönemde belediye meclisi ihtisas komisyonu ve denetim komisyonlarında görev alacak üyelerin oturum ücreti olarak brüt 130 lira ödenmesine karar verildi. Kaş merkez ve Çerçiler mevkisinde yapılan imar revizyon planına yapılan iki itiraz, imar komisyonundan geldiği gibi oybirliğiyle reddedildi. Belediyede tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan bir avukat ve mühendis ücretlerinin belirlenmesi için başkana yetki verildi. Yeşilköy Mahallesi'nde yaptırılacak olan Yeni Cami'nin yapımı için Fırnaz Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile başkana protokol yapma yetkisi verildi. Kalkan Mahallesi'nde yapılmak istenen plan değişikliği önerisi oybirliğiyle imar komisyonuna devredildi. Meclis toplantısı dilek temennilerle sona erdi.

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