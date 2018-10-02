Kaş Belediyesi'nde ekim meclisi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaş Belediyesi'nin ekim ayı meclisi Belediye Başkanı Halil Kocaer'in yönettiği oturumda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Kocaer, "Kaş olarak bu yıl 3. Dünya Sualtı Dalış Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Geçen yıl Avrupa Sualtı Dalış Şampiyonası'na, 2016 yılında da 1. Dünya Sualtı Dalış Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştık. Bu şampiyonalar Kaş'ın tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Ben tüm Kaşlı hemşehrilerimi bu şampiyonayı izlemeye, ödül törenlerine katılmaya davet ediyorum. Bunun yanında geçen hafta Şanlıurfa'da yapılan Tarihi Kentler Belediyeler Birliği toplantısına katılarak, Kaş'ı anlattık. Sorunları görüştük" dedi.

Başkan Kocaer'in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin ilk maddesi olan Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Kalkan Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Koruma Alanı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı'na yapılan itirazlar ve planın değerlendirilmesi İmar Komisyonu'ndan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri olan 2019 yılı Mali Performans Programı, 2109 yılı Mali Bütçesi, 2019 yılı Bütçe Kararnamesi ve 2019 yılında alınacak olan gelir tariflerinin görüşülmesi maddeleri oybirliğiyle Bütçe Plan Komisyonu'na havale edildi.

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