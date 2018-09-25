Kaş'a yeni trafik amiri

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş Bölge Trafik Denetleme Amirliği'ne atanan Savaş Şengül görevine başladı.

Yavuz Kaya'nın Antalya'ya atanmasının ardından Kaş Bölge Trafik Denetleme Amirliği görevine Savaş Şengül atandı. Kaş'taki görevine bağlayan evli ve bir çocuk babası Savaş Şengül, "Yasalar çerçevesinde vatandaşımızın trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak için arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Amacımız vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyumunu sağlamak. İnsan kaynaklı kazaların önüne geçmek" dedi.

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