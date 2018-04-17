ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB), Korkuteli 'karyağdı armudu' için coğrafi işaret başvurusunda bulundu. ATB'nin başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer aldı.

Yöresel Ürünler Projesi ve Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'le coğrafi işaret konusunda farkındalık yaratan ATB, Antalya'nın yöresel zenginliklerini tescillemek için çalışmalarını sürdürüyor. 'Tavşan yüreği zeytini' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunan ATB, Korkuteli 'karyağdı armudu' için de coğrafi işaret başvurusunda bulundu. ATB'nin başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer aldı.

TİCARİ DEĞERİ ARTACAK

ATB Başkanı Ali Çandır, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptıkları başvurunun inceleme aşamasına geldiğini belirtti. Korkuteli sınırları içerisindeki Akyar, Bayat, Yazır, Küçükköy, Esenyurt, İmrahor, Kargalık, Tatköy, Kargın ve merkez mahallelerinde yetişen Korkuteli karyağdı armudunun, 1950'li yıllardan bu yana bölgede üretildiğini kaydetti.

Borsa'nın uzun süredir Korkuteli karyağdı armudunun tescili için çalıştığını vurgulayan Çandır, "Bölgenin flora ve klimasında yetişen karyağdı armudu, saydığımız merkezlerin dışında bile aynı tat ve aromayla yetişmiyor. Piyasada değişik isimlerle tüketiciye ulaştırılıyor. Bölgemizin değerlerini koruma altına almak, ürettiğimiz ürünün ticari değerini artırmak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Ürünü inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer verdi. Umuyoruz kısa sürede bölgemizin bir değeri daha coğrafi işaret zırhına bürünecek" diye konuştu.

KURUMLARA TEŞEKKÜR

Korkuteli karyağdı armuduyla ilgili çalışmanın kooperatifler ve yöresel ürünlerle ilgili çalışmanın bir parçası olacağını vurgulayan Ali Çandır, “Gerek üretimin, gerekse paketleme ve pazarlamasının gelişmesi konusunda üreticilerimiz, kooperatiflerimiz ve üyelerimizle birlikte çalışmayı planlıyoruz" dedi. Başkan Çandır, başvuru sürecinde ATB'ye destek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Antalya Ziraat Odası Başkanlığı, Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu ve Korkuteli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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