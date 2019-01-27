Karvay, kemanıyla büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), konserler dizisi kapsamında Slovakyalı keman virtüözü Dalibor Karvay, konser verdi.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde orkestrayı şef Orhun Orhon yönetti. Konserin birinci bölümde ADSO, F. Mendelsohn'un yaylı sazlar için bestelediği 'Senfoni No.7. Re minör' adlı eserinden bölümleri seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde 2002 yılında 'Yılın Genç Müzisyeni' ödülünü alan Dalibor Karvay sahneye çıktı. 2003, 2008, 2009 ve 2011 yıllarında katıldığı uluslararası yarışmalarda pek çok ödülün sahibi olan Karvay, Antonio Vıvaldı'nın 'Mevsimler' adlı eserinde yer alan 'İlkbahar', 'Yaz', 'Sonbahar' ile 'Kış' adlı bölümleri yorumladı.

Sahne performansıyla dikkat çeken toplayan Dalibor Karvay'a çiçekle teşekkür edildi.

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