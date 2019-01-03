Karşıyakalı pandomimci Tunus'ta gösteri yaptı

İZMİRLİ pandomim sanatçısı İlker Kılıçer, Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle, Tunus'ta düzenlenen Pour Enfants Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katıldı.

Tunus'taki 3 ayrı şehirde 5 performans sergileyen pandomim sanatçısı İlker Kılıçer, Türkiye'yi başarıyla temsil etti. İtalya, Polonya, Mısır, Lübnan, Fransa, Cezayir, Hong Kong ve Japonya'dan ekiplerin de yer aldığı festivalde; dramaturgluğunu Dr. Fatma Keçeli'nin, kukla tasarımını Ezgi Or'un yaptığı Mimdo's Call (Mimdo'nun Aradığı) isimli pandomim oyunu büyük ilgi gördü.

Destek veren herkese teşekkür eden Kılıçer, "El Keff, Siliana ve Hammam Lif şehirlerinde performanslar sergiledim. Tunus'un yoksul bölgelerindeki çocuklar, pandomim sanatının çoğulluğunu, kapsama alanındaki sonsuzluğunu bir kez daha görmüş oldu. En büyük destekçim Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a ve Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu'ndan Vedat Kuşku'ya katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Tunus'un Ben Arous şehrinde 16-20 Mart tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Clown Festivali'nden de resmi davet mektubu aldım. Tunus oyunumuzu çok sevdi. Biz de Tunus'u" dedi.

İlker Kılıçer'i tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmeyi sürdüren sanatçımızı yürekten kutluyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, sanatın ve sanatçının destekçisi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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