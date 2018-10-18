Karşıyakalı muhtarlara park

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Mustafa Kemal Mahallesi'nde oluşturulan Muhtarlar Parkı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde hizmete açılacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki 3 bin 300 metrekarelik arazi üzerinde kurulan Muhtarlar Parkı'nda, 30 yaşındaki 50 adet zeytin ağacı toprakla buluşturuldu. Ayrıca, 25 adet nar ağacı dikildi. Spor aletleri konuldu. Çevre düzenlemesinin de tamamlandığı alan, ilçenin en güzel parklarından biri haline geldi. Saat 17.00'de başlayacak açılış töreninde, geçmişten bugüne ilçede görev yapmış mahalle muhtarlarının isimlerini taşıyan Muhtarlar Anıtı'nın da açılışı yapılacak.

İZMİR, ()

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