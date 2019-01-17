Karşıyakalı çocuklardan coşkulu final

KARŞIYAKA Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde 2018-2019 yılı ilk kurs dönemi coşkulu bir törenle sona erdi. 10 farklı branştaki kursları tamamlayıp sertifika alan çocuklar, renkli gösterilerle yeteneklerini sergiledi.

Çocukların okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli hale dönüştürmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, geçen eylül ayında 10 farklı branşta ücretsiz kurs açtı. Karşıyakalı çocuklar; eğlenceli matematik, karikatür, akıl oyunları, eğlenceli fen, bilim kahramanları, resim, el sanatları, diksiyon, yaratıcı drama ve İngilizce drama branşlarındaki kurslarda 4 ay boyunca uzmanlardan eğitim aldı.

YETENEKLER SERGİLENDİ

Çocuklara hem yeni beceriler kazandıran hem de eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlayan kurslar, Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sona erdi. Renkli gösteriler sunan küçük kursiyerler, salonu dolduran izleyicilerden ve ailelerinden büyük alkış aldı. Ayrıca resim, eğlenceli fen ve karikatür kursiyerlerinin çalışmaları sergilendi. Törende kursları başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları verilirken, öğretmenlerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

İKİNCİ DÖNEM ŞUBAT'TA

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde 2018-2019 yılı ikinci kurs dönemi için kayıtlar 4 Şubat'ta başlayacak. Kurslara ilişkin Çarşı Kültür Merkezi'ndeki kulüp binasından ve 364 14 28 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

İZMİR, ()

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