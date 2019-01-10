Karşıyaka’da Tanju Okan gecesi

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından usta sanatçı Tanju Okan için özel bir gece düzenledi. Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA) Genel Sanat Yönetmeni Teyfik Rodos, Tanju Okan'ın unutulmayan şarkılarını İzmirli müzikseverlere sundu.

Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki konserde, başta Kadınım, Hasret, Öyle Sarhoş Olsam ki, Deniz ve Mehtap, Çal Çingene olmak üzere Tanju Okan'ın yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları seslendirildi. Bin kişilik salon tıka basa dolarken, sanatseverler danslarıyla Teyfik Rodos’a eşlik etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye’nin en önemli sanatçılarını Karşıyakamızda yaşatıyor, yıl boyu, anma konserleri ile o güzel şarkılarını sanatseverler ile buluşturuyoruz. İzmir sevdalısı Tanju Okan için düzenlediğimiz geceye ilginin bu kadar büyük olması bizleri de mutlu etti" dedi.

İZMİR, ()

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