Karşıyaka'yı 23 Nisan coşkusu sardı

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncı kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Karşıyaka Çocuk Şenliği'nin coşkusu ilçeyi sardı. Almanya, Sri Lanka, Azerbaycan, Makedonya, Slovenya, Kırgızistan, KKTC, Kosova ve Moldova'dan gelen çocuklar, gösterileriyle kenti karnaval alanına dönüştürdü.

Karşıyaka Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği 26. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği büyük coşku yarattı. 200 yabancı çocuk ile Ankara'dan Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu'nun konuk olduğu şenliğin ikinci gününde; Karşıyaka İskele, Alaybey İZBAN girişi ve Mavibahçe AVM'de gösteriler sunuldu. Alaybey'deki etkinlikte, Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da izleyicilerle buluştu. Renkli gösteriler büyük alkış aldı.

BALKAN RÜZGARI ESTİ

Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği kapsamında geleneksel hale gelen 'Balkan Gecesi' de yoğun ilgi gördü. Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık iki saat sürdü. Kosova, Makedonya Veles, Makedonya Üsküp ile Azerbaycan ekipleri gösterileri ile göz doldurdu. Gecede Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ekipleri de gösteri yaptı. Yöresel kıyafetleriyle oyunlarını sergileyen çocuklar, çoğunluğu Balkan göçmeni olan konuklara muhteşem bir gece yaşattı.

FİNAL BAYRAMDA

Üçüncü gün Doğal Yaşam Parkı gezisi ve piknik yapılırken, şenlik 22 Nisan Pazar günü Evrensel Çocuk Müzesi'nde 'Çocuk Gözüyle Evrensel Değerler' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni ve gösterilerle sürecek. Aynı gün saat 17.30'da Zübeyde Hanım Mahallesi KSK 100. Yıl Meydanı'nda etkinlikler gerçekleştirilecek. 23 Nisan'da bayram coşkusunun final gösterileriyle taçlanacağı şenlik, misafir çocukların ertesi gün Karşıyaka'dan ayrılmasıyla son bulacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ulu Önderimiz Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 26. yıla ulaşan şenliğimizde, yine büyük coşkuyla kutluyoruz. Herkesi etkinliklerimize, bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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