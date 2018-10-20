Karşıyaka'nın 40 yıllık hayali gerçek oldu

SİVAS, () - SİVAS Belediyesi tarafından şehir trafiğini rahatlatmak adına yapılan 6 şeritli yeni Karşıyaka köprüsü törenle hizmete açıldı.

Köprü üzerindeki törene Vali Davut Gül, Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Çetin Aydın yaptığı hizmetler ile mahallesini cazibe merkezi haline getiren Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ise, 40 yıldır beklenen köprünün bölgeye ve grup köylerine büyük rahatlık sağlayacağını ifade etti.

"Verdiğimiz sözü yerine getirmiş olarak sizlerin karşısına çıkmak bizim için büyük bir bahtiyarlık" diyen Başkan Sami Aydın da, "Şimdiye kadar, 800 yıl önce Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad tarafından yapılan köprü kullanılıyordu. Rabbime şükürler olsun ki, böyle büyük bir komutanın eserinin yanına bir eser de biz kazandırdık. Alâeddin Keykubad’ı rahmetle anıyoruz, inşallah ilerde bizleri de rahmetle anacak nesiller olur. Çünkü hizmet etmek istemekle olmaz, bu bir nasip meselesi. Bir hizmeti kazandırmak aynı zamanda dünya var oldukça hayır dua almanız demektir. Bizi en çok bu heyecanlandırıyor. Bu köprüyle artık Karşıyaka merkeze çok yakın. Selçuklu döneminde Kızılırmak üzerine iki köprü yapılmış, cumhuriyetle birlikte iki köprü daha yapılmış. Sadece bizim dönemimizde ise 4 köprü birden yapıldı. Köprümüzün uzunluğu 193 metre, 6 şerit genişliğinde. Kamulaştırmalar, bağlantı yolları ve üst geçitle beraber toplamda 25 milyon liralık bir harcamayla köprümüzü tamamladık. Şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Son yıllarda gelişmekte olan Karşıyaka Mahallesi’ne yapılan devlet yatırımları sebebiyle köprüye olan ihtiyacın daha çok arttığını dile getiren Vali Davut Gül ise, yeni köprü ile aynı zamanda tarihi köprünün de korunduğunu belirterek Başkan Aydın ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karşıyaka Mahalle Muhtarı Çetin Aydın il protokolüne çiçek takdim etti. Daha sonra kesilen kurdele ile birlikte yeni Karşıyaka Köprüsü hizmete açıldı. Köprüden ilk geçiş ise il protokolü ve vatandaşlar tarafından yürüyerek yapıldı.

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